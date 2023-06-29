大牙（周宜霈）、郭源元接連發文指控陳建州（黑人）性騷擾，大牙、郭源元對多年前的過往、對話都描述得相當清楚，有網友在PTT發問：「怎麼黑人的事件細節都這麼清楚啊」，網友紛紛點出原因，有類似經歷的網友則訴令人心疼的關鍵。

大牙指控陳建州性騷擾後，遭陳建州、范瑋琪提出民事訴訟、求償1000萬，並要求大牙在臉書發布對他們夫妻的道歉聲明置頂3日，大牙迎戰回：「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見」，「微風女神」郭源元昨晚則發長文控訴遭黑人性騷2次，她強調現在決定說出來的原因：「我不想讓大牙只有一個人。」

其中，大牙、郭源元對多年前的過往、對話都描述得相當清楚，有網友在PTT以「怎麼黑人的事件細節都這麼清楚啊」為題發文，內容寫下：「從前面的鋪陳，事發的起因、地點，甚至當下的對話都清清楚楚的，我幾乎都覺得我是在現場被後抱的那個人ㄌ（了），是黑人太有眼光了選的都是這麼會寫文章的嗎，有人也有這種感覺嗎」。

網友紛紛留言：「還好吧 我也會把以前的醜事記得的一清二楚」、「你有發生過類似經驗就會知道了」、「很常見吧，痛苦的經驗印象特別深刻」，有類似經歷的網友則說：「有些記憶真的是刻骨銘心阿 以本人來說」、「其實有經歷過就知道，很難忘記」、「真的會記得很清楚」。

針對指控，陳建州已對大牙提告、求償1000萬，並要求大牙在臉書發布道歉聲明，至於郭源元的控訴，黑人透過經紀人回應：「針對莫須有的指控，我們不再回應」。

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