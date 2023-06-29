大S前夫汪小菲前年恢復單身，之後傳出他和張穎穎交往，今年初又傳出兩人分手，本月27日汪小菲過42歲生日，原本跟他母子情破裂的張蘭曬出影片替兒子慶生，更祝福汪小菲「願你歷盡千帆，歸來仍是少年」，不少網友笑說：「張蘭應該最近心情都不錯吧，欺負她兒子的一個個接著出事」。

近日台灣「MeToo」風氣延燒，先是黃子佼遭指年輕時強拍他人裸照，黃子佼為此玉石俱焚，爆料大、小S涉毒往事，引來大、小S透過經紀人正式否認，但念在過去情分暫時不會對黃子佼提告，也希望網友不要以訛傳訛，而張蘭第一時間就開心地開直播，背景音樂大放《好日子》，賣了楊梅，說是揚眉吐氣，賣了醬牛，說是扭轉乾坤，賣了酸湯餃子，說是過年了。

去年底，張蘭一度指控陳建州對汪小菲施暴，甚至稱汪小菲被「壓地上掐脖暴打」，還是家裡工作人員半夜2時打給張蘭，她才知情兒子被欺負，就因為「價值觀不同」；對此，汪小菲當時出面打臉張蘭的爆料，說：「在這兒我向黑人陳建州鄭重道歉，家人的一句話給你帶來不好的困擾。我和陳建州是很好的朋友，范范也是很好的姐妹」，張蘭也改口表示是「認錯人」。

如今陳建州也捲入性騷擾疑雲，令人不禁想起過去傳出和汪小菲起紛爭，張蘭則是罕見錄影片替兒子慶生，說：「媽媽因為有你這樣的兒子而感到欣慰，願你歷盡千帆，歸來仍是少年。」希望他早日東山再起、事業有成，引來網友說：「台娛最近真是……一言難盡」、「夏天了，吃瓜的季節到了，一個瓜接著一個瓜，解暑」、「蘭姐最近天天在家放好運來，不用她出手，他們彎彎（台灣）自己內鬨了」、「別少年了吧，稍微做做中年人」。

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