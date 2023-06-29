一名男子今天在瑞典首都斯德哥爾摩大清真寺外焚燒可蘭經，隨即招致土耳其譴責。瑞典希望在即將到來的峰會前加入北大西洋公約組織，但土耳其仍遲未點頭。

綜合法新社與路透社報導，瑞典警方以保護言論自由為由批准這場示威活動，但也以「煽動反對少數民族」的罪名對這名來自伊拉克的男子展開調查。

斯德哥爾摩警方在決定書中表示，根據現行法律，與焚燒相關安全風險的「性質不足以證明有理由決定駁回這項申請」。

土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）痛斥焚燒伊斯蘭教聖書可蘭經（Koran）的行為相當「卑劣」。

費丹在推特（Twitter）寫道：「以言論自由為名允許這些反伊斯蘭行為，令人無法接受。對這種惡劣行為視而不見就是同謀。」

土耳其認為瑞典未能取締土國視為「恐怖分子」的庫德族組織，並對瑞典警方批准1月在斯德哥爾摩大使館外焚燒可蘭經的示威行動大為不滿，因而阻撓瑞典加入北約。

瑞典和土耳其兩國高層外交官員7月6日將在布魯塞爾的北約（NATO）總部舉行會議，其他成員也敦促土國在7月11日至12日於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約峰會前同意將瑞典納入這個聯盟。

幾年前逃到瑞典的37歲男子默米卡（Salwan Momika）要求警方批准焚燒這本聖書，「以表達我對可蘭經的看法」。

在抗議前，默米卡告訴瑞典通訊社（TT News Agency），他還想強調言論自由的重要性。

他說：「這就是民主。如果他們告訴我們不能這樣做，民主就處於危險之中。」

在大批警力到場戒備的情況下，約有10多名反對者用阿拉伯語對他大呼小叫，穿著米色褲子和淺藍色襯衫的默米卡用擴音器向群眾發表演說。

人在現場的記者說，默米卡一腳踩上可蘭經，並將伊斯蘭教禁止食用的培根放在上頭，隨後撕下幾頁經書並點火焚燒，然後將它闔上，像踢足球一樣用力一踢，同時揮舞著瑞典國旗。

警方封鎖了清真寺旁的公園一區，將默米卡和另一名示威者與人群隔開。

警方稍後在聲明中說，這場抗議活動並未造成「秩序混亂」，但已就「煽動反對少數民族」的行為展開調查，因為默米卡選擇在距離清真寺如此近的地方焚燒可蘭經。

類似行為過去曾在穆斯林世界掀起暴力示威和民怨。

北約最大成員國美國也出聲批評焚燒可蘭經的舉措，但重申支持瑞典加入北約。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，「焚燒宗教文獻是不尊重，也是傷害，就算合法當然也不一定適切。我們仍認為瑞典應該儘快成為北約一員。」

巴特爾說，瑞典是「強大、有能力，且與北約價值觀相同的防務夥伴」。

默米卡在4月受訪時說，他的目的並不是要破壞瑞典加入北約，也曾考慮等瑞典加入北約後再提出抗議。

默米卡說：「我不想傷害這個接納我並維護我尊嚴的國家。」

默米卡在斯德哥爾摩大清真寺外撕毀並焚燒一本可蘭經後，摩洛哥無限期召回駐瑞典大使。

官方通訊社說，摩洛哥外交部今天也召見瑞典駐拉巴特（Rabat）臨時代辦，表達摩洛哥「對這場攻襲的強烈譴責，並拒絕這種令人無法接受的行為」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120629