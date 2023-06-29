衛星畫面顯示，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）兵變流產、宣布撤離俄羅斯後，26日的衛星畫面顯示，白俄羅斯一處廢棄軍事基地正在快速動工，疑似將成為瓦格納的新基地。
《紐約時報》（New York Times）報導，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日宣布傭兵團撤退後，美國星球實驗室公司（Planet Labs）26日首度捕捉到白俄羅斯一處廢棄軍事基地大興土木的衛星畫面。
這座軍事基地距離白俄首都明斯克（Minsk）80英里（約129公里），位在阿西波維奇（Asipovichy）小鎮西北方13英里（約21公里）處，基地有一個8英畝大的運動場，畫面顯示運動場上至少建造了6排像大型帳篷的臨時建築，運動場旁的空地也有類似建築。
這些建築的大小、顏色、排列方式類似於2022年以來在俄羅斯、白俄建造的其他軍事帳篷營地。
美國星球實驗室捕捉到的畫面相當模糊，因為畫面是由中解析度衛星拍攝。
這座基地原本由白俄第456飛彈旅使用，是白俄軍隊中唯一擁有伊斯坎德（Iskander）飛彈的旅，伊斯坎德飛彈能發射常規及核子彈頭。2018年，第456飛彈旅搬遷至阿西波維奇附近。
美國星球實驗室6月中拍攝的畫面顯示，這座廢棄軍事基地已完全清空，沒有任何活動。
瓦格納兵變行動流產後，克里姆林宮宣布不會起訴參與行動的傭兵，傭兵可隨普里格津前往白俄，未參與行動的傭兵能在7月1日起加入俄羅斯軍隊。
目前莫斯科及明斯克都未宣布瓦格納傭兵將被安置在何處，以及何時前往白俄，也不清楚傭兵團是否已離開俄羅斯。
俄國獨立新聞網站「Verstka」26日率先披露，白俄將在阿西波維奇興建一座可容納8000人的軍營給瓦格納，《紐時》指出，這座基地也符合白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）27日的說法，他當時說已經提供瓦格納一座廢棄軍事基地。
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