美國記憶體晶片大廠美光（Micron） 28日公布上季財報優於預期，並稱記憶體產業已觸底，供給過剩問題逐漸改善，消息曝光後，激勵盤後股價一度強升逾4%。外媒認為，大陸制裁美光，衝擊最嚴重的時間點可能落在今年第4季度（6-8月）。

MarketWatch報導，美光執行長Sanjay Mehrotra表示，第3季度（3~5月）的營收、毛利率及每股盈餘（EPS）均優於預估區間中值，他認為記憶體產業

已渡過低谷，隨著供需逐漸恢復平衡，估毛利率有望獲得改善。

他提到，智慧手機、個人電腦 （PC）需求低迷比預期還要糟，導致美光訂單大減。不過，在減產的助益下，記憶體市場已趨於穩定。

Mehrotra說，長期來看，美光的技術領先地位、產品組合及優異的營運效能，將持續強化公司在多個成長領域的競爭力，其中包括人工智慧（AI）及以記憶體為中心的運算領域。

美光上季營收年減57%至37.52 億美元，優於市場預期，調整後每股虧損 1.43美元，幅度雖小於先前預期，但遠低於去年同期每股稀釋盈餘2.59美元。

預估第4季營收37億至41億美元，調整後每股虧損約1.26 美元至 1.12 美元之間。

美光周三（28日）小漲0.4%至每股67.07美元，由於第4季展望樂觀，推升盤後股價一度大漲逾4%，隨後漲幅收歛至2.5。

值得留意的是，大陸制裁因素可能對美光復甦之路造成壓抑。Stifel分析師Brian Chin示警，美光產品遭大陸禁賣給關鍵資訊基礎設施營運商，這起事件衝擊最嚴重的時間點可能落在今年第4季度（6-8月）。