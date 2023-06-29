新北幼兒園案全國矚目，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室24日舉發民進黨總統參選人賴清德及其發言人戴瑋姍散布假消息，違反《社會秩序維護法》，警方也將傳喚兩人到案說明，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今表示，士林地檢署昨快速高效率簽結，證明完全沒有這回事，強調事件從頭到尾都是抹黑造謠烏龍，民進黨應道歉負責。

士檢收到毛髮檢驗報告，確定汐止幼童並未遭餵食含安眠藥、苯巴比妥成分藥物，確認全案無人牽涉犯罪，28日簽結全案。侯友宜說，民進黨一直在操弄板橋、汐止幼兒園議題，不斷抹黑造謠，造成社會撕裂，家長跟幼教老師感情無法互相，也造成社會人心的浮動，這個傷害是全國孩子跟家長與幼教老師的傷害。

侯友宜表示，相信板橋幼兒園事件，新北地檢應該也很快會有答案，強調事件從頭到尾都就是抹黑造謠烏龍，民進黨為了政治與個人利益不斷用假訊息操弄，傷害所有國人彼此的之間的信任，應出來道歉負起責任。