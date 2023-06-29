近來氣溫狂飆，不免讓人想吃水果消暑，營養師整理18種夏季水果熱量排行，熱量第一名者為榴槤，其他依序為釋迦、香蕉、櫻桃、龍眼、荔枝。熱量最低者為西瓜，比芭樂還低，且紅西瓜含茄紅素、瓜胺酸，能改善攝護腺肥大與男性輕微的勃起障礙。

營養師程涵宇在其臉書分享18種夏季水果熱量排行榜，以每百公克而言，熱量第1高的水果是榴槤，熱量達132大卡，且富含維生素C與葉酸，能增強免疫力。不過，因榴槤富含碳水化合物、糖、蛋白質外，還有脂肪，熱量頗高，民眾食用時必須注意份量。

其次為釋迦，每百克有104大卡的熱量，富含膳食纖維、鉀離子、蛋白質、維生素Ｃ。第三名為香蕉，含豐富維生素、礦物質，除適合運動後補充營養外，也是助眠好食物。第4名為櫻桃，含豐富花青素可抗發炎。第5名的龍眼含豐富維生素C可抗氧化。第6名荔枝富含維生素C。

常被認為是低熱量水果的芭樂，熱量排名為第15名，每百克有38K大卡熱量。第16名為美濃瓜，是高鉀水果可穩定血壓。第17名為水梨，因屬低磷鉀水果，所以腎臟病人也能吃。

排行榜中熱量最低者為西瓜，每百克只有33大卡。程涵宇表示，紅西瓜富含茄紅素可抗氧化，並改善早期攝護腺肥大。此外，西瓜中的瓜胺酸除可穩定血壓外，還幫助血管擴張，義大利研究發現，一天吃5份紅西瓜所攝取到的瓜胺酸，可改善輕微的男性勃起障礙。