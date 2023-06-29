大牙（周宜霈）日前指控前老闆陳建州性騷，陳建州與太太范瑋琪發聲明稱一切純屬虛偽不實，並已提告大牙求償千萬。對此，作家「喪彪」發文表示，歷史總是驚人相似，2011年大陸藝人吳亦凡遭網紅都美竹指控「酒桌選妃」與「性侵未成年」，當時吳亦凡也是大動作發聲明提告，但最後還是入了獄，所以做人不要太壞，不然遲早被老天收走。

作家「喪彪」昨在臉書粉專上分享，歷史總是驚人的相似，還記得當初鬧很大的「吳籤事件」，大陸藝人吳亦凡在2021年的時候，遭網紅都美竹指控「酒桌選妃」與「性侵未成年」，當時吳亦凡也是各種大動作，又發律師函又提告的，就是想要嚇止其他受害人出來指控，但結果還不是乖乖入獄。

「喪彪」表示，所以說做人不要太壞，不然終有老天收。不過，陳建州性騷大牙這件事情到底關范瑋琪什麼事？為什麼她也要求償500萬？難道就為了一句「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」這句話完全符合她仙女的人設，為何會有毀壞名譽之說。

貼文引起網友討論，「如果都是事實的話，真不知道他們到底是可以多壞，明明有做還這樣大聲說謊嚇人，希望大牙可以拿出證據」、「不要再傷害其他少女了」、「說真的，我真擔心他們。鬧那麼大，如果到最後兩夫妻一起翻車，該如何是好」、「突然覺得那些願意道歉的好像還好一點」、「第一時間不承認的都會爆更多」。