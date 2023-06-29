即將接任阿里巴巴集團董事長的阿里巴巴董事會執行副主席蔡崇信，28日在全球智慧物流峰會上，以菜鳥集團董事長身份進行視訊致詞。現場也宣佈菜鳥醞釀已久的自營品質快遞業務「菜鳥速遞」正式推出，主打「半日達」、「當次日達」和「送貨上門」等快遞服務，還將接入菜鳥供應鏈，與菜鳥倉組成優選倉配半日達服務，為商家提供倉配一體化服務

根據《上海證券報》報導，數據顯示2022年大陸國內快遞業務量完成1105.8億件，業務收入完成1.06兆元（人民幣，下同），行業最高日處理能力超7億件，年人均快件量近80件。

菜鳥CEO萬霖介紹，「菜鳥速遞」的設想起源於6年前，當時由於市場上高品質快遞供給不足，尤其是高性價比品質快遞服務的稀缺，菜鳥速遞開始著手搭建落地配網路，支撐天貓超市等阿裡內部自營業務的發展。

如今，隨著菜鳥搭建全國性的幹線運輸、轉運網路，全面將落地配網路升級為具有跨區域配送、攬派一體的全國性快遞網路，菜鳥速遞正式推出，水到渠成。

菜鳥也發佈了國際業務方面的最新進展，並在西班牙推出本地快遞自營業務。萬霖表示，菜鳥將在歐洲、北美、東南亞等海外重點市場深入運營關鍵物流要素。此外，菜鳥將聯合速賣通在今年內正式推出「全球五日達」國際快遞快線產品。