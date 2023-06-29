不料王姓男子木椅遭到張姓男子（紅圈）奪走，並遭到反殺。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄酒客爆衝突，警方獲報到場，意外查獲未去教召，遭屏東地檢署發布通緝的陳姓通緝犯。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄三民區某複合式釣蝦場今日凌晨發生酒客衝突，29歲王姓、22歲張姓男子不滿對方偷瞄，於是相互理論爆發口角，王男還用店家木椅欲砸張男，反被張男奪走並「加倍奉還」，導致王男頭部、身體擦挫傷，警方獲報到場，將王、張2人逮捕，依傷害罪送辦；另外查獲圍觀的張男友人34歲陳姓男子因未去教召，日前遭屏東地檢署以妨害兵役治罪發布通緝，後續依規定解送歸案。

據悉，昨日晚間張男與公司同事陳男、46歲歐姓男子等10名員工及家人，前往三民區鼎貴、鼎中路口某複合式釣蝦場喝酒聚會慶生，今日0時許準備離開釣蝦場時，疑似與門口等車的王男等3人對到眼，雙方不滿相互發生口角，隨後王男到店家拿木椅準備向張男砸去，未料卻被反殺，張男奪走木椅並對王男猛砸，導致王男頭部、身體擦挫傷。

民眾見衝突趕緊報警，三民二分局警方派出快打部隊到場，發現雙方已分開，經調閱相關監視器影像釐清，將王男、張男逮捕，雙方互告傷害，全案依傷害罪移送高雄地檢署偵辦；另外也意外查獲陳男因未去教召，13日遭屏東地檢署以妨害兵役治罪發布通緝，當場逮捕並解送歸案。

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