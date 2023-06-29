據統計，東協2021年人口總數663.9百萬人，與全球各個國家比較，僅低於中國大陸及印度；2021年GDP亦達到3.3兆美元，於全球各國排名居第5。歷經美中貿易與科技紛爭，以及疫情肆虐封控的洗禮後，2018至2021年全球外人投資降到5兆4,744億美元，較2014至2017年減少23.4％，但對東協投資卻逆勢成長逾2成。2018至2021年外人投資東協排名超越中國大陸，躍升為全球第3。

經濟部指出，東協具人口紅利優勢，為趨動消費與製造的重要動力，加上豐富的石油、礦產等天然資源加持，深受投資者青睞。2018年美中貿易磨擦升溫，推升東協外人投資於2019年大幅攀升至1,749億美元，而2021年在走出疫情重創的低谷後，東協外人投資再度超越疫前水準，提升至1,792億美元。

美中貿易戰爆發，加速各國推進全球供應鏈調整步伐，東協吸引外人踴躍投資，致投資來源相對分散，2018至2021年前三名為美國、日本、歐盟，三者占比合計36.9％。全球對東協投資向以新加坡占最大宗，2018至2021年投資金額3,548億美元，占56.8％，其次為印尼和越南，2018至2021年占比皆逾1成，也就是東協外人投資集中於新加坡、印尼、越南。

觀察全球對東協投資的業別，主要以金融保險業為主，2018至2021年1,903億美元，占30.5％，其次為製造業1,758億美元，占28.2％，兩者合計占58.7％。若與2014至2017年比較，外人對東協製造業投資成長61.8％，為東協投資成長之主要貢獻來源，同時也帶動相關輔助行業的成長，如運輸倉儲業。