中裕行中的長效型TMB-365及TMB-380合併用藥愛滋病治療1b/2a臨床試驗，已在112年6月29日完成最後一個先鋒組受試者的最後一次訪視(Last Patient Out)。預估需約兩個月左右分析臨床樣品數據，完成後將儘速舉行投資人暨法說會，正式發表相關的先鋒組臨床數據結果。之後將進行後續核心組的臨床試驗，以及同步啟動與愛滋病重要藥廠進行授權或共同開發等議題的討論。

長佳智能腦出血檢測系統日前獲得TFDA醫療器材核准函，總計長佳智能至今已獲得11項台灣TFDA與6項美國FDA醫材上市許可。據長佳智能表示，「腦出血檢測系統」為電腦輔助AI分流軟體，可協助排序醫療工作流程。

大江生醫(8436)在日本東京發明獎奪下三面金獎獎牌，參展的項目分別為印地安娜娜(鳳梨)萃取、燃脂益生菌TCI757還有白皙果萃取，其中白皙果萃取還額外獲得特別獎的獎項，再度認證大江生醫的科研實力，大江生醫董事長林詠翔表示：「全球對於保健品的需求皆有顯著增長，目前積極開發新產品，對今年營運表現樂觀看待」。