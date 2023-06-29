技嘉營運團隊保守看待第2季動能，但以全年來看，板卡、顯卡業績表現可望年增低個位數百分比、伺服器產品仍看好能年增雙位數百分比，今年伺服器目標佔整體營收25%，AI（人工智慧）伺服器佔比第2季後將逐季提高。法人估，2Q技嘉EPS 2.52 元，但看好顯卡新品出貨及Server帶動獲利持續成長，預估今、明兩年的EPS 分別為11.32/13.86元。

技嘉在今年初宣布，原網通事業群自元月1日起正式分拆，獨立為技鋼科技股份有限公司，其屬技嘉100%持股子公司。技嘉表示，技鋼科技將持續以GIGABYTE品牌推動伺服器業務擴展與研發創新。此策略分割案是由技嘉董事會決議並經股東會投票通過，目的為落實專業分工、提高集團及公司整體營運績效及市場競爭力，使技嘉能夠持續為企業客戶和消費市場創造永續價值。

技鋼也在4月時宣布推出一系列支援最新AMD和Intel平台的強大GPU偕同運算伺服器，設計支援包含NVIDIA HGX H100的4顆和8顆運算卡模組等多樣型號。技鋼科技表示，協同運算伺服器在加密貨幣的需求減少後，轉向佈局高效能運算和人工智能應用，尤其是最近熱門的生成式AI；隨著OpenAI的ChatGPT以及其他AI聊天機器人的出現，大量GPU使用需求應運而生，推動系統優化以訓練大型語言模型。技嘉新推出的G系列伺服器能夠處理大型語言模型，提供使用者所需的高度客製化服務完成工作負載。

技鋼指出，NVIDIA HGX H100是最全面的人工智慧超級運算GPU，集結NVIDIA H100 運算卡效能及一氣呵成的NVIDIA AI和NVIDIA HPC軟體堆疊，提供最強大的模擬、數據分析和人工智慧效能。HGX H100作為一個伺服器構建模組，以四顆或八顆H100 GPU配置的形式供應。四顆GPU HGX H100採用完整的點對點NVLink高速互連技術；而八顆GPU配置則透過NVSwitch提供高速穩定的GPU互連頻寬。利用FP8精度Tensor Core的運算效能，8顆HGX H100模組提供超過32 petaFLOPS的FP8深度學習計算性能。