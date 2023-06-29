林園警、台郡科技公司共辦越南移工反詐騙交安宣講活動。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市林園區及大寮區就有3大工業區，移工人數眾多，林園分局與轄區台郡科技公司合作辦理宣講，提醒容易入手的微型電動二輪車需掛牌，甚至購買中古機車時，要多加注意避免買到「借屍還魂」的失竊機車；另外，詐騙集團鎖定對象也不分國籍，就曾發生越南通譯臉書帳號遭盜用，進而詐騙在越南的家人匯出數萬元案例，務必提高警覺。

林園分局轄區有林園工業區、大發工業區、和發工業區等3大工業區，國際移工人數眾多，尤以越南籍移工為大多數，林園警分局特主動邀集轄區台郡科技公司，針對公司內新進移工，辦理反詐騙及交通安全宣講活動。

宣講活動由大發工業區內大發駐在所、交通組交安宣講團及偵查隊識詐宣講團共同前往，特別針對移工在生活上時時會遇見的交通安全問題、詐騙問題詳加說明，並事先傳送宣導資料，委託通譯人員將宣導簡報翻譯為越南文稿，宣講時搭配通譯人員全程即時口譯為越南語，提升與會移工理解程度，增強宣導成效，讓宣導更加多元，服務更多不同族群。

交通組提醒行經路口時，應停等禮讓行人，並面向來車靠邊走，降低交通事故發生機率；尤其是工業區內大車多，應小心大型車內輪差，離大車遠一點，確保自己人身安全；騎乘電動車，應依規定配戴合格安全帽並避免酒後駕車；購買微型電動二輪車，務必遵照規定完成掛牌、投保強制責任險。

大發駐在所所長黃旭德則特別提醒，移工購買中古機車時，務必多加詢問、打聽，注意中古車商車輛來源是否合法正常，避免購買到「借屍還魂」的失竊機車，損害自己權益。

偵查隊特別針對目前高發生的簡訊詐騙介紹，提醒附帶連結的簡訊，務必不要點選；也應慎選優良網路賣場，別在社群軟體購買東西或私下交易；另外，網路交友須謹慎，網友不會幫你賺錢，如遇網友借錢、邀約投資，務必提高警覺。

最後針對轄區曾發生的越南通譯臉書帳號遭盜用，進而詐騙在越南的家人匯出數萬元案例，提醒移工務必開啟社群軟體「雙重認證」功能，確保個人資訊安全。

分局長林俊賢表示，林園及大寮區工廠林立，未來移工人數勢必逐漸增加，強化宣導交通及反詐騙宣導，對於移工融入在台灣的生活，實質上大有助益，也希望透過每一場宣導，與會移工都是交安及反詐騙的種子教官，將所聽所聞與同鄉分享相互分享、提醒。更希望透過與台郡公司合作，能發揮拋磚引玉效果，雇用移工人數較多的公司行號，也能主動與警方結合辦理交安及反詐騙宣講活動。