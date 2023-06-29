台大國發所前教授陳明通日前為愛徒前新竹市長林智堅喊冤，稱台大學倫會判決是冤案。對此，台大社科院長蘇宏達要求，將林智堅、行政院副院長鄭文燦等人的審議報告書公開，中天《盧秀芳辣晚報》28日由記者「辮子妹」進行街訪，結果也民眾一邊倒認為，應該將學倫案相關資料公開。

中天《盧秀芳辣晚報》由「辮子妹」進行街訪，針對「陳明通為徒喊冤，審議報告書是否該公開」一事，民眾紛紛留言表示，「要公開，敢做敢當」、「機密才要藏起來」、「陳明通，抄襲就抄襲，講那麼多，喊冤是為了自己的政治權力，保證他在民進黨裡的位置」、「台大都被陳明通破壞掉了，還有臉在那邊講有的沒的，教壞小孩」、「如果真的國家機密的話就沒辦法（公開），比較小的問題要公開就公開阿」、「透明化」、「用全民的力量公審那篇論文」。

除此之外，也有一些民眾質疑，「民進黨執政，顏色對就對，沒有是非」、「公開就公平了，這樣子遮遮掩掩，一定有什麼貓膩」、「見不得人，公開就穿幫了」、「感覺就有些事情不好講，才要封存起來」、「覺得要公開，現在執政黨很多事都封存，像疫苗，總統蔡英文的論文」。

另教育部表示，有關陳明通教授退休案，因臺大已就其學倫案件完成審議程序，本部爰接續辦理其退休案，並於112年6月19日函復學校，陳明通有望拿到退休金。而台大校長陳文章昨（28）日晚間則指出，陳明通毀損台大聲譽，應公開道歉，至於審定報告的部分，則沒有爭議，是否公開已不重要。