過去幾年由於疫情影響，暑期旅遊檔無疾而終，而大陸今年在「五一」與端午旅遊市場恢復後，暑期市場更被業界期待。根據攜程、同程、途牛、驢媽媽、飛豬、去哪兒和春秋等旅遊企業。目前統計來看，2023年暑期市場熱度有望全面超過2019年同期，其中親子游更是成為絕對主力，攜程平台的暑期親子訂單也較去年同期漲超過7倍。

根據第一財經報導，值得注意的是，在剛剛過去的端午假期，經大陸文旅部數據中心綜合測算，全大陸國內旅遊出遊1.06億人次、年增率32.3％，按可比口徑恢復至2019年同期的112.8％；實現國內旅遊收入373.10億元（人民幣，下同）、年增44.5％，按可比口徑恢復至2019年同期的94.9％。

例如據途牛最新預訂資料顯示，今年暑期大陸國內長線遊佔據暑期旅遊消費主導，出遊人次占比為61％，凸顯親子游、避暑遊等出遊主題需求旺盛，在途牛截至目前預訂暑期出遊的用戶中，親子遊出遊人次占比達58％。

華美首席知識專家趙煥焱分析，端午假期出遊人次已超過疫情前的2019年，但旅遊收入接近2019年，可見旅遊消費支出的恢復還是慢於出遊人次的恢復，認為暑期游的主力是親子家庭遊客，相比端午遊客群更能拉動一家人的消費，因此暑期遊人均消費額或許會有所提升。