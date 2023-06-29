Fed負責監管的副主席Michael Barr在聲明中表示，測試結果證實銀行系統仍然強健且具有韌性。
接受測試的23家銀行的資產規模均超過1,000億美元。Fed指出，今年設定全球經濟嚴重衰退的假設情境，失業率升至10％、商業房地產價格崩跌40％、房價重挫38％，結果顯示銀行業者共計損失5,410億美元損失，但仍繼續提供信用。
一些區域銀行Truist、Citizens、M＆T、Capital One等在此次測試中的壓力資本水位最低，但仍高於現行規訂標準。
美聯準會（Fed）28日（周三）表示，美國23家大型銀行全數通過今年的壓力測試，能夠在嚴重經濟衰退時達到最低資本要求，持續提供企業和家庭貸款，此結果也與外界預期相符。
Fed負責監管的副主席Michael Barr在聲明中表示，測試結果證實銀行系統仍然強健且具有韌性。
接受測試的23家銀行的資產規模均超過1,000億美元。Fed指出，今年設定全球經濟嚴重衰退的假設情境，失業率升至10％、商業房地產價格崩跌40％、房價重挫38％，結果顯示銀行業者共計損失5,410億美元損失，但仍繼續提供信用。
一些區域銀行Truist、Citizens、M＆T、Capital One等在此次測試中的壓力資本水位最低，但仍高於現行規訂標準。
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