Fed負責監管的副主席Michael Barr在聲明中表示，測試結果證實銀行系統仍然強健且具有韌性。

接受測試的23家銀行的資產規模均超過1,000億美元。Fed指出，今年設定全球經濟嚴重衰退的假設情境，失業率升至10％、商業房地產價格崩跌40％、房價重挫38％，結果顯示銀行業者共計損失5,410億美元損失，但仍繼續提供信用。

一些區域銀行Truist、Citizens、M＆T、Capital One等在此次測試中的壓力資本水位最低，但仍高於現行規訂標準。