為了加強管制機車改裝及噪音問題，北市環保局29日表示，基隆市、台北市、新北市及桃園市環保局將向中央提案修法，提高違反噪音管制標準的機動車輛罰鍰以及建置排氣管認證機制。另外，基隆市、台北市、新北市及桃園市7月起至9月將針對噪音車常出沒路段擴大執法，加強攔檢取締噪音車。

台北市環保局表示，由於現行《噪音管制法》罰鍰額度及約束力無法有效遏止噪音車問題，由基北北桃四市環保局成立的「基北北桃環保交流合作平台」昨決議將向中央提案修法，將提高罰鍰上限、強化車輛排氣管認證等項目，以源頭管制車輛排氣管改裝行為及加重處罰的方式，有效減少噪音車。

另外，考量暑假將屆，高噪車擾寧問題將更嚴重，環保局聯合台北市警察局及監理單位，與新北市、基隆市、桃園市共同於7月至9月期間啟動暑期專案勤務，針對噪音車常出沒路段擴大執法，加強攔檢取締噪音車，以維護4市居民生活安寧。

環保局表示，將持續透過「基北北桃環保交流合作平台」跨域參與及合作交流模式，有效提升並推動各項環境保護工作，讓北台生活圈市民皆能擁有更舒適、安寧且美好的環境。