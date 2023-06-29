米乖乖「炙燒和牛壽司風味」。（乖乖提供／李侑珊台北傳真）

米乖乖「和牛黑咖哩風味」。（乖乖提供／李侑珊台北傳真）

零食界又再掀新話題！台灣國民零食「乖乖」和王品集團近期不斷推出各式各樣的跨界合作，此次與知名日式鍋物品牌「和牛涮」攜手合作聯名第二彈，共同推出令人垂涎欲滴的創新限定款米乖乖「炙燒和牛壽司風味」、和「和牛黑咖哩風味」，一場日式頂級鍋物饗宴與台味風情的絕妙碰撞，為饕客帶來全新創意的味覺享受，還有機會抽大獎。

聯名第二彈的兩款全新口味米乖乖，除了以零食呈現和牛涮經典料理口感，加上所有產品皆使用台灣優質好米製成，非油炸物且不含防腐劑，也為喜愛乖乖的消費者提供更多美味選擇，現在全家便利商店通路可以購買得到，零食控們快準備手刀囤貨。

「炙燒和牛壽司風味」神還原王品和牛涮「經典和牛三吃」中的和牛壽司，一入口滿滿的炙燒和牛香氣與香脆可口的米乖乖完美交融，是會讓人一口接著一口的美味。

「和牛黑咖哩風味」同樣還原了王品和牛涮「經典和牛三吃」中的和牛黑咖哩，以咖哩配上可可粉增加醇度，為這款米乖乖帶來了深邃而風味豐富的口感，光打開包裝就咖哩香四溢，不僅是口感與創意的結合，更是一次對味覺的挑戰和享受。

登錄發票抽iPad、和牛套餐券等多重好禮大方抽。（乖乖提供／李侑珊台北傳真）

和牛涮為了回饋廣大饕客的支持，即日起至7／31止，「乖乖吃和牛涮！任買2件「乖乖Ｘ和牛涮」聯名商品就抽iPad、和牛套餐券！」抽獎活動，在全家便利商店任買2件「米乖乖和牛黑咖哩」或「米乖乖炙燒和牛握壽司」，登錄發票即可獲得抽獎資格，憑活動截角至和牛涮消費兩客頂級和牛餐，即可招待「日本A5頂級和牛」，讓大家都有機會抽到和牛套餐兌換券、空氣循環機、沙龍級吹風機，最大獎還有機會抽中「Apple 第九代 iPad 10.2 吋 256G」。詳情請上活動官網查詢（https://events.kuai.com.tw/27375）。