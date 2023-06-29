金溥聰加入侯團隊，被質疑與地方派系不熟，反而可能把部分支持者推向郭台銘，國民黨總統參選人侯友宜表示，金執行長擔任過黨祕書長，對選舉與地方生態非常熟悉， 面對地方好朋友都會謙虛請教，凝聚更大共識力量不斷努力，讓大家團結在一起共同面對這場選戰。

國民黨主席朱立倫自詡總教練，但金溥聰卻說希望朱當一個球隊老闆，被認為「明升暗降」，侯友宜說，球隊每個人角色最重要是為球隊盡一份心力，尤其朱主席在這次選戰裡面扮演非常重要黨部組織溝通協調角色，團隊角色不會因職稱有所改變，同心齊力面對這場選戰。

國民黨中央祭出防郭柯條款，嚴防小雞跳船，侯友宜說，就像拔河比賽，團隊每個份子扮演好自己角色，大家齊心齊力並肩作戰，朝同一個方向贏得勝利。

前高雄市長韓國瑜北上與新北市議員葉元之、立委江啟臣吃飯，兩人何時同台，侯友宜說，在這段時間非常謝謝關心韓國瑜與他的好朋友，兩人溝通無礙，共同價值就是守護中華民國讓台澎金馬更好，心連心更在一起。