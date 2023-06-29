Maechler說，通膨最初是油價上漲、供應鏈中斷，以及新冠肺炎疫情的勞動力吃緊所帶動，現在已經蔓延經濟其它領域。

她在洛桑國際管理學院的一場活動說，現在已經出現明顯的高通膨，並且比最初預期的更持久。

「過去30年，通常大約20%的商品漲價幅度可能超過1%」，Maechler說：「如今在瑞士，超過65%的商品和服務都在漲價」。此外，公司的漲價也變得比較容易。

瑞士五月的通膨率為2.2%，相對於其它歐洲國家仍低，但高於央行設定的0%至2%的目標區間。瑞士央行上周將利率調升至近15年來新高，並暗示可能進一步加息。

市場目前預計，瑞士央行在9月的下一次貨幣政策評估時，會將利率從目前的1.75%上調至2%。

Maechler說：「為了遏制我們目前看到的持續通膨，利率應該再上升多少？這是一個1000萬美元的問題，我不會回答」。 「對於一個社會而言，通膨過高是有毒的，它摧毀了人們對金錢的信任，也破壞了經濟健康成長的基礎」，Maechler說。