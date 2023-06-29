中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅28日應約與巴西總統首席特別顧問阿莫林通電話。雙方表示，將全面落實好兩國元首一系列重要共識，加強全方位互利合作，為中巴全面戰略夥伴關係持續注入強勁動力。雙方還就當前烏克蘭局勢交換了意見，表示將繼續共同致力於推動危機政治解決。

據中國大陸外交部網站消息，雙方重點就金磚合作進行了戰略協調。王毅表示，金磚合作是開發中國家團結合作的最重要平台，是代表南方國家的最核心機制，寄託著廣大開發中國家的殷切期待。

王毅強調，面對百年變局，世界希望聽到金磚發出更多的聲音，期望金磚發揮更大的作用。我們有責任把金磚機制辦好，把金磚金字招牌擦亮，為推進世界多極化、經濟全球化和國際關係民主化做出新的貢獻。

阿莫林則表示，當前形勢下，金磚在促進和平穩定發展的作用日益凸顯。巴方高度重視中方大國擔當和影響，願與中方加強溝通協調，共同支持南非主席國工作，辦好今年金磚國家領導人會晤，展現金磚團結。