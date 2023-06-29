中共中央對外聯絡部部長劉建超近日訪問義大利3天，遊說義大利續簽一帶一路。義媒報導，劉建超此趟訪義行未受到媒體與官方關注，盡可能低調。

「蟻報」（Le Formiche）今天報導，劉建超此趟訪義行是先米蘭、再羅馬，3天行程在27日進入尾聲。劉建超抵義後首先在米蘭會見義大利企業家，與在野黨民主黨（Partito Democratico）秘書長施萊恩（Elly Schlein）會面，最後拜會義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）。

「今日羅馬」（Roma Today）今天報導，劉建超訪義行未獲媒體重大關注。政府也是如此，劉建超在與塔加尼會面後，義大利外交部沒有任何相關會面的說明或是發布新聞稿。報導未說明義大利媒體與外交部此作法的背後原因。

報導指出，相較於義大利的低調，中國官方媒體「環球時報」報導中義兩國面對面交流，身兼義國副總理與外交部長的塔加尼說，義大利準備成為歐洲和中國之間的橋梁，並繼續在布魯塞爾和北京之間的關係中發揮積極作用。

報導指出，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）仍似乎「想利用她所有剩下的時間來做決定」（一帶一路）。

梅洛尼曾在接受訪問時表示，義大利雖然是七大工業國集團（G7）中唯一簽署一帶一路的成員國，但不是與中國經濟貿易關係最密切的歐洲國家，這意味著即使是重要領域也可與北京保持良好關係，而不一定要參加一個全面性的戰略計畫。

她曾回答參議院說：「一帶一路評估正在進行中，還有時間修改，這個問題必須以細膩、謹慎和尊重的方式處理，並讓議會參與。在如此微妙的問題上，最好不要要求加速，而是找到最有效的解決方案來捍衛我們的利益。」

報導指出，梅洛尼仍在努力安撫中國領導高層。即使義大利打算在2023年底前退出一帶一路，但也需保護自己避免受亞洲巨人的報復。此外，梅洛尼說過，中國和歐洲在許多方面是相互依存的經濟體，無法輕易脫鉤。對於羅馬來說，似乎仍有必要與中國領導人保持對話的管道，因此中國官員仍受到義國政府官員的熱烈的接待。