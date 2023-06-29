藝人大牙日前指控遭陳建州性騷，不過陳建州發聲明否認之外，還提告求償1000萬元，對此，兩性作家喪彪發文指出當年吳亦凡被控性醜聞時，也是這般大動作，讓她忍不住嘲諷：「歷史總是驚人的相似」。

兩性作家喪彪指出當時吳亦凡被網美都美竹控訴時，也是大動作發律師函提告，看的出來就是要嚇阻其他受害人出面，但最後結局依舊是鋃鐺入獄，讓她忍不住嘲諷：「所以說做人不要太壞，不然建人終有老天收......喔抱歉，是賤人」，接著將矛頭指向范瑋琪，不解為何也要求償五百萬？莫非就是為了「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊」一句話？接著笑稱：「這句話完全就符合她仙女的人設啊，為什麼會有毀壞名譽之說」。

許多網友看到貼文後，紛紛湧入留言：「可能受害人沒那麼多，也不敢出聲，加上證據取得困難」、「第一時間不承認的都會爆更多」、「請受害者勇敢的站出來指認」、「會不會最後還補上賠償的1000萬…全數做公益」、「看準人家沒證據先告再說，希望大牙可以拿出證據！真的很希望看到他們被教育」、「突然覺得那些願意道歉的好像還好一點」。

如今有網友憶起2020年范瑋琪在私人臉書上罵時任行政院長蘇貞昌「狗官」，雖然發文道歉仍難掩眾怒，當時陳建州轉發妻子的道歉文，並寫下：「永遠不要放棄尋找妳內心那個最好的自己。願意認錯，是高尚的勇氣。I LOVE YOU」，如今看起來可以說是格外諷刺。

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