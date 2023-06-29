藝人陳建州（黑人）遭女星周宜霈（大牙）指控涉性騷，陳提告求償1000萬。然而女星郭源元昨（29）日也透過逾3千餘字長文控訴陳建州曾對她2度伸出狼爪，震驚娛樂圈。對此，律師林智群表示，「越多人站出來，對方就越脆弱」，但他也分享MeToo事件5大難點。

藝人大牙(周宜霈)27日在社群平台控訴2012年與前老闆「陳先生」一同至香港錄製節目，沒想到晚間回飯店時，他硬闖房間並意圖不軌，對此，陳建州否認指控，二度貼出律師聲明並求償1000萬新台幣，雙方陷入各說各話的局面，不過大牙不願忍耐，晚間再度發文，不甘示弱地說：「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見。」

此外，另一女星郭源元也跳出來力挺大牙，控訴多年前黑人2度藉口取物強她並伸出狼爪，還先後說出「你先親我一下」、「喔這張床不可以」等語，甚至將她丟到床上，即便郭源元奮力掙扎、逃竄，但黑人仍不善罷甘休，2人一度演變成老爺追丫鬟的愚蠢場面，直到郭源元放聲大哭，黑人才願意收手。

對此，律師林智群透過粉專直言，「越多人站出來，對方就越脆弱」，而Metoo運動之所以困難，主要有5大因素，包括：「被害人都會忍不住自我檢討，想說是不是自己的問題，不然怎麼會落到那個田地？」、「講出來，等於自己又被強迫回憶一次那個不愉快的過程。」、「講出來，當對方反撲，甚至告你的時候，還要在法庭上被逼著再回憶一次那個不愉快的事。」、「訴訟過程很痛苦，等於是被對方再施暴一次。」、「當年證據都已經不存在，很難證明，萬一敗訴，會被酸民拿出來恥笑一次又一次。」

Me too風波延續至今，對於兩位女星的指控，黑人依舊抱持否認態度，透過經紀人回應：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

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