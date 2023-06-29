日前全國微電影行銷競賽結果出爐，獲得第一名榮譽的是國立台灣海洋大學輪機系的學生蔡安捷，而他所拍攝的題材，竟是台灣廟會傳統文化中不可或缺的「八家將」。他強調，八家將並非不良少年的代名詞，而是展現台灣獨特的傳統文化。

蔡安捷說，他因為高中同學介紹，接觸到「基隆振嚴堂八家將」，被八家將深具文化內涵的臉譜藝術、衣著刺繡、頭盔、法器以及充滿變化的步法等深深吸引，協助攝影紀錄並分享推廣，期望讓更多人了解這項民俗技藝，並得以傳承下去。

今年升海大輪機系大三的蔡安捷說，許多人認為跳八家將的孩子都是不良少年、喜歡惡作劇；但在他眼中，八家將展現了藝術之美，展現了臺灣獨特的傳統文化。期望透過影片的紀錄與推廣，讓更多人了解家將文化。

家將是臺灣民間宗教信仰的一部分，八家將的「八」只是一種慣稱，出陣成員人數不一，於日治時期臺灣就有家將堂活躍於府城各地，也在臺灣各地形成不同的派系與特色，由於各派系家將的角色、臉譜、身段和陣法皆有差異，所以很多家將堂都會想要追朔自己的根源。

基隆振嚴堂八家將源自於一群喜歡臺灣民俗傳統文化的一群基隆年輕人，利用閒暇的時間自行練習陣頭的步伐，但自覺模仿學習是不夠的，要去追究和探索這文化的起源和原因，才能學習到正統的廟會文化，於是他們拜訪超過百年歷史的嘉義慈濟宮如意振裕堂，正式拜師學藝，在經過了3年的籌畫，基隆振嚴堂於去年11月正式南巡拜館謁祖，嘉義老一輩老師說，已經有十幾年不曾看過家將拜館，這次活動實屬難得。

蔡安捷對家將文化的熱情，也獲得了指導老師海大輪機系特聘教授林成原支持，將完整紀錄家將拜館儀式的影片剪輯成3分鐘微電影推廣，與隊友陳宏祥獲得112年全國微電影行銷競賽第一名。