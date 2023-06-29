國安局前局長陳明通在台大國發所任教期間，指導新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦碩士論文，先後被認定抄襲，學位遭撤銷，陳明通也被檢舉違反學術倫理，但未達解聘程度，教育部今(29)日也證實，已接續辦理此退休案。不少人好奇陳明通可領到多少退休金，有台大教師推估，每月至少可領6萬元，「活越久、領越多，直到過世為止」，以台灣男性平均壽命計算，陳明通領到720萬不是問題，

根據內政部公布的最新統計，台灣人平均壽命為80.86歲，其中男性為77.67歲、女性則是84.25歲。如果依來計算，今年67歲的陳明通，至少可以領到720萬元退休金。

台大國發所去年爆發論文抄襲，前新竹市市長林智堅、行政院副院長鄭文燦被撤銷學位，但擔任兩人指導教授的陳明通被校方認定有缺失，卻沒被解聘。針對此事，教育部今也回應，有關陳明通教授退休案，因台大已就其學倫案件完成審議程序，教育部接續辦理其退休案，並於6月19日函復學校。

而陳明通退休以後，到底可以領多少錢，引起外界關注，有台大教授私下透露，包含教授在內，絕大多數的軍公教人員都是選擇月退，相信陳明通也不會例外。而以教授月薪10萬來計算，月退金額大約是薪水的6成到6成5，換算下來，每月至少可以領6萬，「活越久、領越多，直到過世為止」。