美國繼去年10月對大陸實施晶片禁令後，傳出最快在今年7月頒布新晶片出口禁令，鎖定輝達（NVIDIA）旗下A800等在內的AI晶片，該公司財務長Colette Kress受訪時表示，如果美國祭出AI晶片新管制，可能讓美國半導體業付出龐大的長期代價。

綜合外媒報導，輝達財務長Colette Kress周三在AI網路論壇中表示，美國商務部最新的晶片出口管制，可能影響輝達A800和H800晶片對大陸的銷售，但輝達的財務表現不會立即受到重大影響，因為輝達的晶片在全球各地都有很高的需求。

但Colette Kress也示警，如果大陸再擴大晶片出口管制，輝達和其他晶片製造商在未先取得許可前，用於創建AI系統的晶片都不得運往大陸，如此一來，後果可能會非常嚴重。

Colette Kress說，長期以來，禁止對大陸銷售輝達的AI晶片，將導致美國產業永久失去在全世界數一數二市場的競爭和領導地位的機會，對公司未來的業務和財務表現產生影響。

Colette Kress強調，大陸約占輝達資料中心收入的20%至25%，從長遠來看，任何對大陸的出口禁令都將意味著失去機會。