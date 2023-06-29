國際巨星周潤發1987年梅開二度和「發嫂」陳薈蓮結婚，兩人挺過喪女之痛後，說好此生不會再生小孩，兩人感情親密也被視為演藝圈的模範夫妻。但今(29日)港媒報導，當年周潤發認識陳薈蓮時，女方身邊還有幾個男朋友，而周潤發認定陳薈蓮後，就使出奪命連環Call和寄明信片兩招，成功擄獲佳人芳心。

據《香港01》報導，周潤發早年和女星余安安有過1年短命婚姻，事後兩人都認了當時不成熟，為了氣舊愛才走在一起，後來周潤發在朋友牽線下認識陳薈蓮，但兩人一個在香港、一個在新加坡，遠距離戀情加上當時科技沒那麼發達，本來可能因此告吹，但周潤發不死心，常常寄明信片給陳薈蓮，還天天打電話，陳薈蓮覺得發哥個性幽默，最終選擇和他正式交往。

周潤發到各地拍戲或宣傳都會帶著愛妻陳薈蓮。（圖／中時資料照片）

未料，周潤發把陳薈蓮追到手後，竟對發嫂說：「妳要記得我不會娶妳」，令陳薈蓮父親相當不滿，但念在女兒已經深愛上對方，只好放手讓兩人交往，發嫂更相當旺夫，主動幫忙打理周潤發的工作，並身兼經紀人、英文老師等工作，才讓周潤發「自投羅網」決定結婚。

周潤發、陳薈蓮是演藝圈模範夫妻。（圖／中時資料照片）

周潤發和陳薈蓮當年結婚並未舉行世紀婚禮，更沒有求婚鑽戒，僅在美國花了15塊美元（約466元台幣）就註冊登記，成為合法夫妻。兩人結婚30多年，因過去臍帶繞頸喪女之痛，便決定未來不再生小孩，又因為56億台幣身家並無未來繼承人，陳薈蓮接受港媒專訪時便證實已設立好慈善基金，「會百分之百捐出去。」