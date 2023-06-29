去年9月初，屏東發生一起駭人情殺案，67歲邱姓男子平常都由林姓女友接濟，但他卻因懷疑女友另結新歡而將其殺害，法官依殺人罪判邱無期徒刑。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

去年9月初，屏東發生一起駭人情殺案，67歲邱姓男子平常都由林姓女友接濟，但他卻因懷疑女友另結新歡而萌生殺意，將女友約到旅社後先是拿溜狗繩把對方勒暈、後用膠帶纏住口鼻8層致死，檢警調查發現，邱男前科累累，連前妻也差點命喪他手，案經屏東地院審結後，法官認邱男預謀犯罪、手段殘忍，但考量他年邁即使假釋再犯危險性也降低，因此依殺人罪判邱無期徒刑、褫奪公權終身。

判決書指出，去年9月初，67歲邱男因懷疑林姓女友另結新歡而心生怨妒，當月15日，他約女友到屏東市某旅社開房見面，但他卻帶遛狗繩、膠帶及刀子赴約；2人一見面後隨即發生爭吵，邱認為雙方感情難以挽回，一怒之下拿出打有活結的遛狗繩套住對方頸部緊勒，林女因而失去意識。

隨後，邱男又拿膠帶纏繞林女口鼻8層，導致林女腦部缺氧窒息死亡。邱犯案後拿走林女的1300元及手機逃離現場，展開環島逃亡1300公里，最後在台中豐原火車站落網。

檢警調查發現，邱男前科累累，品行不佳，2000年也曾因懷疑前妻另結新歡，而動手殺害前妻，所幸前妻送醫急救後救回一命，為此，檢方向法官建請從重量刑。

案經屏東地院審結後，法官認邱男預謀犯案、手段殘忍、犯後態度不佳，但又考量邱將近70歲，而無期徒刑依法必須執行超過25年，且要有悛悔實據者才有假釋出監的可能，所以他即使假釋出獄也超過90歲，再犯的危險性應該也明顯降低，因此依殺人罪判邱無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。