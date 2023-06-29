為協助青年族群尋找適合自己的工作，並能長久持續，勞動部統合11個部會資源，以4年為期推動「投資青年就業方案」，並藉由定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職5大目標協助青年就業，中彰投分署為此特別建置「哈利找伯樂 職涯魔法學院」線上自助探索職涯網站，搭配GCDF職涯發展師提供專業諮詢。

中彰投分署表示，在過去提供職涯諮詢服務對象中，發現高達8成是青年求職者，且他們多數對未來職涯規畫感到困惑，分署透過「哈利找伯樂 職涯魔法學院」及現下專業諮詢方式，今年還前進建國科大等校園，提供在學及弱勢青年服務。

目前從事電梯裝修工作且已持續就業超過3個月的林小姐說，畢業後為了瞭解適合的職場，曾嘗試過組裝員、客運站務員、市場調查員與保險員等多種工作，仍找不到未來方向，後來透過中彰投分署職涯諮詢輔導員協助，終於確認求職目標並成功就業。

職涯諮詢輔導員指出，許多人在選擇職業時會受到興趣、價值觀與能力等因素影響，透過「哈利找伯樂 職涯魔法學院」的測評表單，協助求職者找到自己的工作價值與偏好，再藉由個別化履歷指導、面試演練等方式協助他們找到理想工作。

中彰投分署長劉秀貞表示，許多畢業生認為「求職好困難」，但「求職困難」不等於找不到工作，而是找不到喜愛的工作，分署透過創建主題網站及職涯探索桌遊等方式，協助求職者找到自我定位，進而進入自己的職涯之路，截至今年5月已服務715人次職涯諮詢。