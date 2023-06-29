金門縣烏坵鄉第11屆鄉長蔡燕明當選後即因個人因素向縣府提出辭職聲明書，也導致烏坵鄉長空缺已久，縣府按地方制度法規定，於昨（28）日核准辭職並核派徐鴻義代理烏坵鄉長職務並於同日宣誓就職。徐鴻義表示，未來將率公所團隊共同打拚、服務基層，繼續為烏坵鄉親謀福利。

徐鴻義昨日上午配合內政部空中勤務總隊直升機的載送下平安抵達烏坵鄉，隨即在鄉公所會議室隆重舉行第11屆代理鄉長宣誓就職典禮，由縣府民政處副處長許一傑主持、監誓及監交，鄉親們都到場觀禮，徐鴻義完成宣誓就職後也與大家合影留念，場面熱絡溫馨。