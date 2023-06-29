民眾黨總統參選人柯文哲「重啟服貿」引來藍綠夾攻，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠昨表示，立院下個會期將提「兩岸監督條例」草案；對此，民進黨立院黨團今表示，這有點畫蛇添足，2019年5月31日已經三讀通過《兩岸關係條例》第5條之3，訂出高門檻。

民進黨立委劉世芳指出，協商程序已經訂出高門檻，協商前協議締結計畫必須經立法院要3／4出席、3／4同意；協商中，機關報告，立法院得決議終止契約；協商後，立法院審查前應召開聽證會，協議草案須立法院3／4出席、3／4同意，並交由全國公民投票，此規定以在2019年5月31日通過。

民進黨立院黨團今表示，這有點畫蛇添足，2019年5月31日已經三讀通過《兩岸關係條例》第5條之3，訂出高門檻。（摘自民進黨立院黨團直播）

劉世芳說，雖然目前民眾黨團還沒提草案，但我們可以事先告訴你，答案就在2019年5月31日通過，相信很多民眾黨立委也在現場。

陽明交大科技法律學院教授林志潔指出，《兩岸關係條例》規定，主權國家地位與自由民主憲政秩序之毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議的項目，違反就是無效。