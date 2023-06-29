嘉義縣某大型私立醫院42歲張姓男患者去年2月以內褲勒死同房患者，嘉義地院一審認張男雖患思覺失調症，但沒有完全失去辨識能力，依殺人罪判12年，二審認張男辨識行為違法能力顯著減低，改判8年，最高法院認理由不備發回，今年2月最高法院發回，今天更審改判9年10月，張男並須到相關處所戒護治療2年。

判決指出，張男患有妄想型思覺失調症，去年2月22日入住精神科病房，當晚11時20分因思覺失調症發作，徒手重毆同病房67歲張姓被害人頭、胸部，再以四角褲繞住對方頸部後，懸掛病床欄杆處，護理師發現後緊急救護，張男又咬傷護理師，經其他醫護人員趕到制止，被害人隔天凌晨3時15分不治。

張男雖坦承毆打被害人及咬傷護理師，但否認殺人，辯稱是因被害人打呼太大聲，他勸阻3卻遭對方出手揮拳，出於自我防衛才還手。

一審認為，張男並未完全失去辨識能力，以殺人罪判12年徒刑，但檢察官認為張男做這麼多對自己有利辯駁，卻沒有向家屬道歉，不尊重他殘害的人，判太輕而提出上訴。

二審時，台南高分院認為，一審顯然是用殺人罪最輕本刑10年有期徒刑做基礎，減刑後最低刑度應是5年到15年，精神鑑定醫師也認為張男有精神問題，就百分比來說，是疾病占大多數，一審判太重，改判8年。

最高法院認為，二審沒說明理由就論斷一審判12年過當，這個判決涉及如何適用刑法19條的減刑判斷，所以發回高分院更審，今天更一審改判9年10個月徒刑，另再加2年戒護治療。