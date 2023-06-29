高雄日前凌晨「五寶媽」33歲呂姓女子與北部友人相約夜遊，由友人開車，呂女在副駕充當導遊，途中因友人不熟路況，違規左轉遭員警攔下盤查，員警見呂女神情緊張，眼神不時閃爍，查詢身分才得知呂女2021年間將自身帳戶提供給詐騙集團洗錢，依洗錢防制法判處7個月有期徒刑，卻疑似畏罪入監執行未報到，後續依法解送歸案。

據悉，呂女曾在2021年間，提供自身金融帳戶供詐騙集團洗錢，遭警方溯源查獲逮捕，經過檢警調查，呂女帳戶分別有30、150萬元，共180萬元詐欺贓款，依違反洗錢防制法，遭高雄地方法院判處有期徒刑7個月，併罰金五萬元。然而呂女疑似畏罪，後續入監執行未報到，5月24日遭高雄地檢署發布通緝。

日前呂女北部友人來高雄遊玩，呂女心想兩人許久未見，便主動當導遊帶友人夜遊，26日凌晨友人開車行經前金區中華三路、七賢二路口時，因未依規定左轉，遭到新興分局前金分駐所員警攔查，呂女見狀神情緊張、眼神不時閃爍，經過員警查詢身分，意外發現呂女通緝犯身分，後續也依規定將她逮捕並解送歸案。