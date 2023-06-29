總統府發言人Kolas Yotaka因疑似不倫戀閃辭獲准，近年民進黨發言體系捲入桃色案不只一樁，是否會因此影響民進黨總統參選人賴清德的選情，也備受外界關注。對此，民進黨立院黨團表示，私領域就是私領域、公領域就是公領域，不會在公領域公開評論。

民進黨立委劉世芳表示，很多委員都說了很清楚，私領域就是私領域、公領域是公領域，不會在公領域公開評論，至於選舉的部分，未來不分區討論方向，民進黨中央有審議委員會做詳細處理，來回應大眾的聲音，相信大家會聽的