元太新任獨立董事蘇慧貞擁有哈佛大學公衛學院環境衛生科學博士學位，現為國立成功大學醫學院工業衛生暨環境醫學所特聘教授。第二位新任獨立董事楊長謀具有美國康乃爾大學材料科學工程博士學位，目前擔任清華大學材料科學工程學系教授。此外，新選任的董事鄭夙雅曾任李奧貝納集團營運長，她於2021年創辦爾亞品牌顧問公司，有助於元太科技強化行銷宣傳將進軍電子紙數位廣告看板市場。

此外，元太創辦人何壽川在此次董事改選中，卸任董事職務。何壽川創立元太科技，擔任元太董事期間對公司經營管理指導建言亦是循環經濟及再生能源專家，董事會通過決議委任何壽川為元太最高顧問，同時亦以專家顧問列席永續委員會指導。

元太股東會通過配發112年股東股利，每股配發現金股利4.5元，寫下歷史新高。董事會亦通過現任董事長李政昊連任，在李政昊任內，元太科技的合併營收從2020年的154億元成長至2022年的300.6億元，創下近11年新高。元太2022年營業利益率30.6%、淨利率33%，稅後淨利99.1億元，每股稅盈餘(EPS)8.69元，亦寫下歷史新頁。