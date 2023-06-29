住展雜誌企研室經理成采錡表示，根據台灣建築中心資料，全台已取得標章的綠建築案件中，約67.8％屬於公有案件，約32.2％是民間案件。而日前受防疫、淨零轉型等話題影響，市面上已越來越常見將「取得候選綠建築證書」、「準綠建築」列為銷售訴求的預售建案。

聚焦六都已取得綠建築標章的民間案件，截至2023年4月，台北市累積有304個綠建築案件，新北市有373個，桃園市則有162個。再看中南部，台中市有87個由民間單位興建的綠建築，台南市、高雄市則分別有93個、94個民間綠建築已取得標章。

成采錡表示，雙北綠建築數量較多，一大原因為老屋都更、危老重建盛行，業者為爭取更高額度的容積獎勵，建案規劃時便會符合綠建築評估指標，以利建案取得建照後，可先獲頒候選綠建築證書。

結合台灣建築中心資料及住展雜誌調查結果，綠建築標章推動至今，全國「地面層總樓地板面積」規模前十大民間綠建築社區（住宅建案），依序為新北板橋「日勝幸福站」、新北新店「美河市」、桃園龜山「皇翔歡喜城」、基隆安樂「城上城」、桃園龜山「遠雄文青」、高雄前鎮「遠雄THE ONE」、桃園龜山「麗寶快樂家」、新北板橋「橋峰A+」、新北三峽「遠雄耶魯」、新北板橋「新巨蛋」。

成采錡表示，對消費者而言，選購綠建築有諸多好處，像是建築符合日常節能指標，可替住戶省下一些水電費等，且2050淨零排放路徑已確立，當社會邁向淨零轉型，消費者購置使用年限動輒數十年的新房屋時，除了比較價格，不妨也可以將建築發展趨勢列為考量之一。