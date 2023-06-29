郝姓男子到高市某酒店消費，竟在包廂內當著楊姓酒店妹的面、直接性侵酒店妹小琪（化名），小琪事後報警提告。法官傳喚楊女出庭作證，楊女不顧姊妹情誼，謊稱小琪「胸口被留一個草莓、怕回家被男朋友打才報警」，還強調小琪當時「沒有哭」，高雄地院法官不採信楊女說詞，依偽證罪判4月，可上訴。

郝男早期曾是該酒店的幹部，2019年11月25日深夜11點回到老東家消費，點了楊女和小琪坐檯。酒過三巡，郝男竟直接撲向小琪，直接在包廂內性侵得逞。當時楊女就在一旁，礙於郝男曾是她們的主管，根本不敢聲張，事後小琪在男友陪伴下報警逮人。

該案一審時，郝男拜托楊女出庭替他作證，楊女為了幫郝男脫罪，竟當庭謊稱「小琪說她胸口被留一個草莓，怕回家被男朋友看到、會被打，所以才騙男朋友自己被性侵，男朋友才報警」。

檢方當時質疑楊女說謊，還問「她的草莓是被何人用的？如何用的？」，楊女答「她沒有說怎麼用的，直接跟我說她這邊（手指胸口）有草莓」，楊女還強調小琪當時相當冷靜，沒有哭，還一直問她怎麼辦。

檢方再追問楊女，郝男是否是該店的常客？此時楊女面露心虛、看向郝男和他的律師，強調郝男「只來兩次」而已。檢方又問楊女「誰要求妳出庭作證？」，郝男的律師立刻對楊女比手勢、暗示是自己要求的，但楊女仍強調沒有任何人要求。

「妳為何一直看律師？」審判長也發覺有異，質問楊女，楊女才說漏嘴，表示郝男的律師已事先與她「溝通」過。法官最後不採信楊女說詞，判郝男4年6月，楊女則被依偽證罪起訴。上訴至二審，郝男願意賠償小琪50萬元，仍遭判3年2月定讞。

開庭時楊女的律師不斷替楊女爭取緩刑，強調她並沒有前科，也已坦承犯行，事後願意向楊女道歉並離職，但法官認為，楊女無視同事所受的創傷，以虛偽證述的方式阻礙司法調查，增加同事正義伸張的困難，最後仍依偽證罪判4月，全案仍可上訴。

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