上季敗倒在季末附加賽的公牛，將努力維持爭冠陣容，根據《ESPN》知名記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，近年始終有著穩定表現的主力中鋒武切維奇（Nikola Vucevic），已經同意和公牛達成3年6000萬美元（約新台幣18億3307萬元）續約，將再度扛起守護球隊禁區的任務。

聯盟近年吹起小球時代的熱潮，主打中鋒的球員已經沒有像過去那樣無往不利，但武切維奇不僅擁有內線球員最基本低位進攻，三分線外的投射能力同樣高超，今年夏天成為自由球員的他，被認為有望獲得一紙年薪3000萬美元上下的合約，但最終仍以佛心價碼續留公牛。

32歲的武切維奇上賽季全勤出賽，82場比賽場均攻下17.6分、11籃板的數據，寫下51次雙十紀錄，在雙十排行榜當中僅次於國王前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis，65次）和金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic，58次），但身為大個子的他，護框能力仍有待加強，上季抄截和火鍋次數各只有0.7。

公牛2021年交易截止日前，以溫戴爾卡特（Wendell Carter Jr.）、歐托波特（Otto Porter）及2021、2023年首輪簽向魔術交換武切維奇。武切維奇的進攻效率以及出勤率，是公牛隊看上他的主要原因，球隊籃球營運副總裁卡爾尼紹瓦斯（Arturas Karnisovas）去年就曾暗示，計劃要提供武切維奇一份續約。