救生圈是救溺的關鍵器材，彰化縣消防局已派員檢視縣內所有的救生圈架。（彰縣消防局提供／孫英哲彰化傳真）

時序入夏，彰化縣消防局整備各式水上救生裝備器材，全面檢視彰化縣內950處救生圈架及防溺告示牌，補齊救生圈及浮水繩，昨天一名婦人因採果落水，就是被岸邊的救生圈救了一命。消防局另也針對轄內易生溺水事故地點執行防溺巡邏，並將於重點時段設立機動警戒站，多管齊下因應水域遊憩旺季及汛期。

昨天上午9點多，大村鄉慶安路差一點發生溺水意外，1名50多歲婦人採摘芒果不慎跌落排水溝內，當時水位高漲，路過民眾發現也不敢貿然跳水搶救，趕緊撥打119報案。

在十萬火急當下，119執勤員立即請民眾尋找河岸邊消防局設置的救生圈架，當時民眾回報有看到編號388的救生圈架，執勤員接著線上指導民眾將救生圈拋入河裡，利用救生圈將婦人拉於岸邊。當消防人員到達現場後，立即架梯下水將婦人救起，成功將婦人從鬼門關救回。

消防局指出，夏日戲水旺季到來，已由各大(分)隊整備各式水上救生裝備器材，全面檢視轄內950處救生圈架及防溺告示牌，補齊救生圈及浮水繩，並針對轄內易生溺水事故地點執行防溺巡邏。

該局同時在轄內伸港什股海域、鹿港彰濱工業區海域、芳苑海空步道等重點水域，於7月、8 月重點時段設立機動警戒站，並於例假日時執行機動巡邏，於轄內各級學校暑假返校日時段加強機動巡邏，以防杜學生於返校日下課時結伴至危險水域遊玩。

消防局表示，彰化縣內較易發生溺水事故或受困地點包括貓羅溪、烏溪、濁水溪、八堡圳、伸港什股海域、鹿港彰濱海域，線西肉粽角海域等，呼籲民眾減少前往，戲水務必選擇有救生員駐守及具有救生設備之合法地點。

此外，彰化縣易發生溺水事故水域均設有救生圈架，民眾如發現有人溺水時，可善用救生圈等身邊可 取得的浮具，以岸上救援為原則，才能確保溺者與救援者自身安全。