NCC強行通過鏡電視上架86頻道，侯友宜競選工作室今天表示，NCC已正式跟全國人民宣告，自己就是髒兮兮，鏡電視審查到上架過程，全台灣都可以清楚看到，民進黨政高層如何以中央執政者的絕對權力，對獨立機關NCC下指導棋。

侯辦發言人江怡臻表示，身為NCC主委的陳耀祥，自願當民進黨的鷹犬，趁著立法院休會時強行讓鏡電視上架，規避監督，將學術倫理及新聞自由踐踏在地，更坐實民進黨政府的施政，就是全台最大黑箱，NCC的行為就是貫徹府院黨的意志，已經全然不顧民主跟民意。

侯辦發言人呂家愷說，先前就有立委揭露，鏡電視媒體高層直接在內部會議說，洪耀福代表總統府告訴陳耀祥，「這個是總統的旨意」，甚至提到時任行政院長蘇貞昌疑似施壓的過程，證明民進黨府院黨直接把黑手伸入獨立機關，「民進黨就是迫害台灣新聞自由的最大兇手，民主進步黨就是民主退步黨！」

呂家愷批評，民進黨過去高舉「黨政軍退出媒體」大旗，喊最大聲的羅文嘉、李文忠都還活躍在政壇，跟賴清德關係也非常密切，如今民進黨不但有派系參與電視台運作，又公然用黑手介入新聞自由。

呂也說，賴清德昨天出席世界新聞媒體年會時還說，「新聞自由是台灣的核心價值，在台灣，媒體可以自由報導，也可以自由地批評政府」，但從進黨政府強行上架鏡電視看來，民進黨就是摧毀新聞自由最大兇手，「賴清德在台上說這些話的時候，難道沒有一點羞恥心？民進黨就是黨政軍寄生媒體的最大惡例，全然拋棄當初的價值跟主張，說謊跟毀諾，已經變成民進黨的DNA！」