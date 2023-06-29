國民黨主席朱立倫29日到台中出席中國國民黨112年中區專職幹部共識營，為黨員同志加油打氣，並盼總統大選可以獲得勝利。（馮惠宜攝）

國民黨總統參選人侯友宜挻攬國安會前祕書長金溥聰擔任競辦執行長，金溥聰日前將國民黨主席朱立倫定義為球隊老闆，對此；朱立倫今（29日）到台中出席中國國民黨112年中區專職幹部共識營時表示，他的角色很清楚，就是黨主席，大家叫我總教練也好，不要叫我老闆，老闆是所有黨員同志，大家一起努力，匯聚大家的力量，才有可能團結勝選。

朱立倫上午參加在國民黨台中市黨部舉辦的中國國民黨112年中區專職幹部共識營，面對媒體追問，金溥聰將他定位為老闆，只要努力對外找資源就好，他的看法，做出回應。

朱立倫表示，感謝金前祕書長在國民黨最辛苦的時刻來全力幫忙，金祕書長過去對選戰的操盤，尤其在文宣、策略、媒體上都很有經驗，很感謝他在這時刻來幫忙，國民黨一個大的團隊，未來還會有很多好朋友來加入，我們只有一個目標就是要勝選，希望侯友宜能夠獲得大家的肯定，能夠勝選帶領台灣、中華民國，這個共同的目標是一致的，絕對不會被見縫插針，也不要造成任何紛擾。

朱立倫強調，黨跟選辦和所有選務工作以及未來競選總部一定都是結合在一起，他的角色很清楚，就是黨主席，大家叫我總教練也好，不要叫我老闆，老闆是所有黨員同志，大家一起努力，匯聚大家的力量，才有可能團結勝選。

朱立倫也強調，侯友宜勝選是大家共同的目標，只要對選情好，就是大家要共同努力的，他也希望立委過半，目前國民黨能在73個立委選區、6個原住民選區目前都努力的提名與輔選當中。