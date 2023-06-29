大陸第十四屆全國人民代表大會常務委員會第三次會議28日通過大陸《對外關係法》，自7月1日起施行。中共黨媒29日刊出中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅署名文章指，面對嚴峻挑戰，必須不斷豐富和完善對外鬥爭法律工具箱，為行使反制裁、反干涉的正當權利提供法律依據。

大陸《人民日報》今日於第六版刊發王毅署名文章〈貫徹對外關係法，為新時代中國特色大國外交提供堅強法治保障〉，篇幅達半版之多。他首先指出，當前，世界百年未有之大變局加速演進，國際力量對比深刻調整，國際格局和秩序複雜演變，世界進入新的動盪變革期。

王毅強調，制定《對外關係法》是加強中共中央對對外工作集中統一領導的重要舉措，明確載入中央外事工作領導機構負責對外工作的頂層設計、統籌協調、整體推進、督促落實，釐清黨和國家機構對外關係職權，有利於更好發揮對外工作領域中共的領導核心作用。

王毅指出，《對外關係法》載明大陸堅持和平發展道路，堅持對外開放基本國策，奉行互利共贏開放戰略，堅持經濟全球化正確方向，有利於展示大陸高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，及在法治基礎上為推進高水準對外開放打造發展新優勢，開闢發展新局面。

王毅稱，當前，大陸發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。面對嚴峻挑戰，必須保持戰略定力，知難而進、迎難而上，敢於鬥爭、善於鬥爭，包括善用法治武器，不斷豐富和完善對外鬥爭法律「工具箱」，充分發揮法律作為國際秩序「穩定器」的積極作用。

王毅另指出，制定《對外關係法》，旗幟鮮明反對一切霸權主義和強權政治，反對任何單邊主義、保護主義、霸淩行徑，針對外國對大陸的干涉、制裁、破壞等行徑，明確反制、限制性法律規定，有利於發揮防範、警示和震懾作用，為大陸依法行使反制裁、反干涉的正當權利提供法律依據，有利於以法治方式手段堅定有效維護國家利益，也有利於更好維護國際公平正義。

據悉，大陸《對外關係法》強調，大陸堅持獨立自主的和平外交政策，堅持互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的五項原則。該法也表示，對於違反國際法和國際關係基本準則，危害大陸主權、安全、發展利益的行為，大陸有權採取相應反制和限制措施。