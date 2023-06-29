民眾黨總統參選人柯文哲被戳破太陽花學運時，僅現身一下就走了，柯文哲事後回應，他當時還在台大上班，不可能整天待在那裡；卻被媒體人再度挖出，當年柯在2月中，就已經跟台大請假投入市長選舉，「太陽花」是在3月發生的事，還辯說自己在上班，又是自打嘴巴。對此，民進黨立院黨團指出，滿口謊言的政客有什麼資格當總統。

柯文哲太陽花學運是否在現場的爭議再度被戳破，民進黨立委洪申翰認為，柯文哲當年確實有來到太陽花學運現場，但來了一下就去宗教遶境，昨天又回答他要上班，又被打臉，其實就是在說謊。

洪申翰說，他當時根本就已經請假，像這樣的政客，連這麼簡單的事情都要欺騙社會大眾，真的不知道滿口謊言政客，有什麼資格當台灣的總統，可以取的社會大眾信任，這麼簡單的事情，都可以名目張坦欺騙，這是大家無法接受。

洪申翰表示，柯文哲一直以來都是這個態度，短期獲利可以把你用過就丟，就是靠這樣方式走到現在地位，這個欺騙是要被社會大眾唾棄。