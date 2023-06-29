台南老人健保費補助 7月1日上路，市長黃偉哲說，考量減輕家庭照顧者負擔，推出夜間照護（勞雇安心計畫）及免費協助看護語言溝通服務後，今天再宣布推動「雙老家庭健康支持服務」，讓身心障礙者及其家庭照顧者可獲得社區藥局送藥與健康諮詢幫助，減輕照顧負擔。

7月1日起，台南不只實施老人健保費補助，同步推出的政策還有租金補貼、通勤月票，逐步實踐「青銀福利」、「便捷交通」等政策目標。7月更首度開辦身心障礙照顧者「雙老家庭健康支持服務」，透過長照2.0用藥照顧計畫與社區藥局合作推動長者功能評估方案，提供身心障礙家庭支持性的服務，減少照顧者負擔。

黃偉哲表示，長照服務不限於照顧長者，身心障礙者更是重點服務對象之一，台南7月起將媒合社區藥局協助送藥給身障雙老家庭，藉此減輕身障者家庭照顧者老化的照顧負擔。

黃偉哲提到，據統計，身心障礙者在中年即可能開始出現老化現象，可能產生失智、精神疾病等徵兆，而這類身心障礙者的照顧者主要為父母，通常已邁入高齡，在照顧上開始出現許多挑戰，特別是在就醫或者用藥部份容易遇到困難。因此，南市府社會局結合社區藥局，經過專業評估後，身心障礙者家庭可在地得到用藥及健康支持服務，減輕雙老家庭照顧負擔。

社會局指出，目前台南市35歲以上領有第1類（或合併有第1類）身障者約有1萬4000人，身障雙老家庭照顧者服務，即是針對此類身障者與60歲以上主要同住照顧者，經過社工到宅訪視後就能連結社區藥局藥師來協助檢視用藥情形、排送藥物、給予用藥安全指導等服務。

社會局長盧禹璁說，家中如有需要照顧者，皆可撥打1966長照專線諮詢，社會局有專業的社工師與照顧管理專員，可以協助到案家評估，提供家庭照顧者合適的照顧協助方案。