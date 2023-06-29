許多青少年或車友喜歡暑假相約夜騎享受夜間駕駛快感，常有競速或噪音妨害安寧的問題，新北市環保局昨於「基北北桃環保交流合作平台」與基隆、台北及桃園共同宣誓啟動「麥」噪專案，在7月至9月的暑假期間，將聯手同步於四市相接鄰的主要道路或噪音車陳情熱區，加強環警監夜攔、科技執法等方式聯防取締噪音車。

環保局長程大維表示，噪音車陳情居高不下，基北北桃四市原就各自有專案稽查計畫，但因車輛的機動性高也會跨市移動，如能採跨域方式合作取締將更能發揮效果，因此新北市28日於「基北北桃環保交流合作平台」提案啟動跨市取締噪音車的「麥」噪專案，自7月1日起在夜間極需安寧的時段，進行噪音車聯合稽查，針對相接鄰之主要道路（如林口三峽與鶯歌往桃園、瑞芳平溪與萬里往基隆、新北各主要幹道往台北市等），以區域聯防方式共同取締。

程大維強調，新北市除夜間加強同時段、多點位的跨區域聯合稽查及移動式聲音照相取締作業外，白天亦有噪音車科技執法、改裝車路邊攔檢驗排氣、以及第三方警政針對從事車輛改裝之店家聯合稽查等多元方式，以遏止噪音車擾寧問題，也提醒騎士們安全駕駛、勿製造噪音。

環保局表示，針對噪音車問題，在中央法規還未能完全從源頭管制的情況下，新北市即率先全國以「公告禁止行為」、「噪音車科技執法」及「聯合第三方警政源頭查緝非法改裝」等方式還民安寧。

在「公告禁止行為」方面，自2017年新北市即依據噪音管制法第8條第4款公告，於夜間管制時段（晚上10時至翌日上午6時）禁止未經主管機關審驗或檢驗合格的排氣管車輛行駛於道路，並由環警聯合夜攔開罰，每件裁罰新台幣3000元至3萬元罰鍰，公告至今已辦理450場次、開罰將近5萬件；今年亦再加強力道，修法公告自7月18日起擴大「公告禁止行為」管制時段為全日24小時。

在「噪音車科技執法」方面，新北市自2021年以來共設置170處取締設備，數量為全國最多，只要遭科技執法設備偵測噪音超標者，即處1800元至3600元罰鍰並令其立即改善，逾期未改善者即按次處罰且持續通知至改善完成為止，統計迄今已開罰近8500件。