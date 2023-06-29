蔡英文總統執政以來，民進黨遲未通過兩岸協議監督條例，侯辦發言人江怡臻表示，攸關大眾民生經濟的《兩岸協議監督條例》國民黨、民進黨都有提出版本，但至今卻遲遲沒有排審，請問蔡英文、賴清德至今不敢推動，是因一貫逢中必反立場找不到台階下，還是長期以來手段都是為了騙票，拿到執政權、進了廚房後才發現下廚難，或害怕討論過程中將再涉及「憲法」中的兩岸定位，讓「台獨金孫」、「務實的台獨工作者」賴清德陷入尷尬。

江怡臻質問賴清德，兩岸的經濟問題到底重不重要，認不認同當前陸委會推動兩岸經貿的方向，請賴清德向社會大眾說清楚，並拿出具體解方，不要執政、在野立場變變變，碰到問題卻無能力解決，只用一句「務實面對」帶過。

侯辦發言人呂家愷也說，昨民眾黨宣布將提出自己版本的兩岸協議監督條例，不過民眾黨對服貿、貨貿的態度，社會大眾依然模糊看不清楚，不僅柯文哲立場與已前柯醫師時期的發言前後不一，民眾黨現任的不分區立法委員張其祿在這屆依然主張反對服貿，試問民眾黨的立場到底是什麼，不要左右逢源只為騙票。

總統府發言人Kolas爆發介入他人婚姻，呂家愷回應，不只Kolas，民進黨發言人體系過去爆發的醜聞一堆，如總統府前發言人丁允恭、行政院前發言人陳宗彥、立委王定宇、民進黨前發言人顏若芳、前指揮中心指揮官王必勝等，林林總總根本罄竹難書，這代表民進黨根本未專心在工作上，明年大家一起下架民進黨，讓認真做事的侯友宜及團隊來執政。

行政院於今天將正式公布私立大專院校學雜費補助方案，呂家愷回應，同樣一個問題，為何民進黨已執政7年，過去卻遲遲不推動，非要等到選舉年再來公布措施，這難道不是騙選票？