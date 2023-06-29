國民黨主席朱立倫29日到台中出席中國國民黨112年中區專職幹部共識營，為黨員同志加油打氣，並盼總統大選可以獲得勝利。（馮惠宜攝）

民眾黨日前通過徵召前立委蔡壁如參選台中市第一選區，這個選區也可能成為中市唯一有「藍白合」的機會；對此，國民黨主席朱立倫稱許蔡壁如受到大家肯定，未來黨與黨之間會保持連繫通溝，最重要的是，要結合共同的選票，下架民進黨。

朱立倫上午參加在國民黨台中市黨部舉辦的中國國民黨112年中區專職幹部共識營，面對媒體追問，民眾黨徵召前立委蔡壁如參選台中市第一選區，藍白合的可能性？以及顏寬恒昨（28日）與民眾黨主席柯文哲同台，都做出回應。

朱立倫說，蔡壁如是很獲得大家肯定的前立法委員，未來黨與黨之間會保持連繫通溝，不排除任何的方式，任何的可能，最重要的一件是，怎麼樣結合共同的選票，讓台灣好、中華民國好，讓做不好的，讓民眾過苦日子的民進黨下架，這是我們共同的目標。

另對於顏寬恒昨（28日）與民眾黨主席柯文哲同台，朱立倫也表示，並沒有違反黨紀的問題，柯文哲是到大甲鎮瀾宮參香，顏寬恒是代表他的父親以及鎮瀾宮接待；但他也強調，面對選戰，不排除和非綠結合，目標就是共同結合選票讓國民黨提名的總統參選人侯友宜獲得勝選，下架民進黨。