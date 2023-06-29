已婚男星陳建州（黑人）接連被大牙、郭源元指控曾性騷擾，他否認到底並向大牙提告、求償1千萬台幣。網挖出黑人好友Makiyo曾在節目爆料陳建州很愛亂親，眼見男方涉性騷，Makiyo回應：「希望他可以出面說明或澄清。」

Makiyo多年前上節目《我愛黑澀會》指出，陳建州只要一喝醉就放很開，不管范瑋琪在或不在現場，陳建州都會親狂親別人，「你還親（吳）佩慈啊，還有房子阿，誰都親欸。」一旁的來賓王宏恩聽了驚呼，虧陳建州：「你這個狼心狗肺，欺人太甚啊！」黑人則趕緊喊冤：「你不要騙人。」

不過，Makiyo信誓旦旦，強調自己說的都是事實，還問在場的黑澀會美眉們：「你們應該都被親過吧？」此時詹子晴（丫頭）點名大牙問：「（妳）知道比較多吧？」，此時大牙臉頰泛紅，輕描淡寫地說：「都過去的事，為什麼要一直講呢？」被陳建州要求：「你把話講清楚」。對照大牙現控訴11年前遭陳建州性騷，雙方恐將在法院碰頭相當諷刺。

我愛黑澀會20090501黑人老大生日快樂(下) PT1/5

根據《三立新聞網》報導，Makiyo還原當時的節目爆料，說當年把陳建州當姊妹，所以不覺得被他親是性騷擾，如今陳建州深陷性騷風暴，Makiyo驚呼：「萬萬沒想到現在不是只有我們姐妹而已，他對別人也會這樣要求小妹妹要親他，我是真的希望他可以出面說明或澄清。」

面對接連的性騷指控，陳建州28日簡短回覆：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

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